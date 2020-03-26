[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.75 29.77
 Власть, Регуляторная политика, Финансы
  559  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (141) COVID-19 (291) коронавирус (115)

 Кабмин предложил увеличить дефицит госбюджета на 200 миллиардов, – нардеп

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, в котором предлагает сократить доходы госбюджета на 115 млрд грн и увеличить расходы на 96 млрд грн, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Об этом Гончаренко написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.

"Среди прочего они предлагают: 1. Уменьшить доходы ГБ на 115 млрд грн. 2. Увеличить расходы на 96 млрд грн. 3. Соответственно дефицит ГБ увеличится на 202 млрд грн, или почти в четыре раза! 4. Как покрытие дефицита - увеличить внутренние заимствования на 147 млрд грн (скорее всего речь идет о скрытой эмиссии) и внешние на 131 млрд грн", - сообщает Гончаренко.

Гончаренко сообщает, что предлагает обнулить финансирование местных выборов-2020.

"Также Кабмин предлагает уменьшить расходы на субсидии на 8 млрд грн, прекратить финансирование Украинского культурного фонда", - написал он.

Текст законопроекта отсутствует на сайте парламента.

Госбюджет на 2020 год в существующей редакции определяет доходы в размере 1,095 трлн грн, в том числе по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно.

По словам Гончаренко, предлагаемый законопроект также предусматривает создание стабилизационного фонда в размере 124 млрд грн.

"Создать в госбюджете стабилизационный фонд в 124 млрд грн, который будет распределяться Кабмином практически в ручном режиме", - написал Гончаренко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184444
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 госбюджет Кабмин карантин Кличко коронавирус НБУ США фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх