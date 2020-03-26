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 В Украине зафиксировали 156 случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 четверга, 26 марта, в Украине зафиксировано 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины сообщает БизнесЦензор.

Из 156 случаев пять летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 43 новых случаев.

Коронавирусная болезнь выявлена: Винницкая область - 1 случай; Волынская область - 2 случая; Днепропетровская область - 2 случая; Донецкая область - 1 случай; Запорожская область - 7 случаев; Житомирская область - 2 случая (1 летальный); Ивано-Франковская область - 16 случаев (2 летальных); Киев - 34 случая; Киевская область - 24 случая; Львовская область - 2 случая; Луганская область - 1; Одесская область - 4; Тернопольская область - 15 (1 летальный) случаев; Херсонская область - 1 случай; Черновицкая область - 42 (1 летальный) случая; Черкасская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на COVID-19. В целом с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184439
 
 
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