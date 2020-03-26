 Китай возобновил закупку сжиженного газа у США

Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает БизнесЦензор.

Это произошло в рамках первой части торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином. Перерыв в закупках из-за разногласий составил почти два года.

В марте Китай предоставил льготы для сотен видов американских экспортных товаров. После этого КНР подал заявку на отмену пошлин в размере 25 процентов на нефтепродукты.

Reuters напоминает, что в 2017 году Китай был крупнейшим импортером углеводородного газа из США. Затем импорт стал сокращаться и остановился из-за торговой войны между странами.

Журналисты агентства также отмечают, что Китай воспользовался падением цен на нефть на фоне коронавируса и приступил с закупкам в России. Как утверждается, КНР закупила уже более полутора миллионов тонн российской нефти, которая упала в цене. По мнению экспертов, Пекин использует ситуацию на рынке для пополнения своих стратегических топливных запасов.

В начале марта Россия и страны ОПЕК не договорились о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне уменьшения спроса из-за вспышки коронавируса. Это привело к обвалу цен на нефть. В ответ Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить поставки сырья на рынок более чем на 25%.

Торговая война между двумя странами началась в начале 2018 года. Тогда Трамп увеличил пошлины на ряд китайских товаров. Вашингтон заявил, что Пекин подрывает позиции американских производителей. Позднее США обвинили Китай в краже технологий. Китайские власти ответили зеркально.

Соглашение по первой фазе новой торговой сделки между США и Китаем было заключено в середине января. Пекин согласился на массовые закупки сельскохозяйственной продукции и других товаров из Соединённых Штатов.