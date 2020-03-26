[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.75 29.77
 Макроэкономика
  140  0
Материалы по теме:
Все про:карантин (141) США (2645) COVID-19 (291) коронавирус (115)

 Сенат США одобрил пакет помощи экономике на $2 триллиона

Сенат США в ночь на четверг, 26 марта, единогласно одобрил пакет экстренной помощи американской экономике от последствий эпидемии коронавируса. Он предусматривает объем денежных вливаний в экономику размером в два триллиона долларов США.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Это момент гордости для Сената", - заявил лидер республиканцев Митч Макконнелл. В пакет, среди прочего, включена выплата пособий по безработице, обширная кредитная программа для поддержки бизнеса и увеличение финансирования больниц. Его называют самым масштабным разовым вливанием в экономику США в послевоенной истории страны.

Пакет должен пройти через Палату представителей и получить одобрение президента США Дональда Трампа. Он уже заявил, что готов немедленно его подписать.

Информация о том, что республиканцы и демократы согласовали пакет вызвала 24 марта беспрецедентный рост индекса Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже. Он вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта. В процентном отношении это был самый высокий рост с 1933 года.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184407
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 госбюджет Кабмин карантин Кличко коронавирус НБУ США фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх