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 В Украине зафиксировали пятую смерть от коронавируса

В Украине зафиксирован пятый летальный случай от коронавируса, сообщает Министерство здравоохранения.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщает БизнесЦензор.

"В Ивано-Франковской области умерла женщина, которая вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. К сожалению, спасти пациентку уже не удалось, она скончалась за сутки. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти", - говорится в сообщении.

Ее муж пока еще находится в больнице, его состояние средней степени тяжести.

Состоянием на 22.30 среды, 25 марта, в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев инфицирования COVID-19, сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОС).

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая", – говорится в сообщении.

Случаи инфицирования зафиксированы в: Винницкой обл.- 1 в течение суток; Волынской - 2, из них 1 в течение последних суток; Днепропетровской - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Запорожской - 7, из них 5 в течение суток; Ивано-Франковской - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных); Киеве - 34, из них 3 в течение суток; Киевской - 24, из них 2 в течение суток; Луганской - 1 в течение суток; Львовской - 2; Одесской - 4, из них 3 в течение суток; Тернопольской - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный); Херсонской - 1 в течение суток; Черкасской - 2, из них 1 в течение суток; Черновицкой - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184406
 
 
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