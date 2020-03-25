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 Toyota создаст грузовик на водороде

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota вместе с дочерней компанией Hino договорились о совместной разработке грузовика, который будет ездить на водороде.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-релиз Toyota Motor Corporation.

В грузовике будут использованы те же топливные элементы, что и в легковом авто компании – Mirai. Но топливных элементов и баков для водорода у грузовика будет больше.

Кроме топливных элементов, грузовик будет оснащен электрическим двигателем, литий-ионным аккумуляторным блоком и резервуаром для хранения водорода большой емкости.

Ожидается, что одной заправки грузовика хватит примерно на 600 км пути.

В Toyota полагают, что для грузовиков, которые ежедневно проезжают несколько сот километров, электрический двигатель и аккумуляторы подходят не лучшим образом. А водород позволит довольно быстро заправлять такие машины и гарантирует большую автономность.

О грузовике пока мало известно, но Toyota сообщила, что у него будет специально доработанное шасси, которое обеспечит "оптимальную упаковку" для топливных элементов и соответствующих компонентов. Конструкция Hino Profia также получит "всестороннее снижение веса для обеспечения достаточной грузоподъемности".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184363
 
 
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