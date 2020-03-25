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Все про:ЕБРР (462) КГГА (553) Киев (2495) кредит (1399) Метрополитен (327)

 ЕБРР выделил Киеву 50 миллионов евро на покупку новых вагонов метро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 50 млн евро на закупку новых вагонов метро для Киевского метрополитена.

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня совет директоров ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь", – сообщил Усов.

Представитель ЕБРР уточнил, что кредитный договор планируется подписать до конца второго квартала 2020 года.

Как сообщалось, Киевский городской совет утвердил решение привлечь кредит ЕБРР на 50 млн евро в октябре 2019 года. За эти средства для Киевского метрополитена планируют приобрести до 50 новых вагонов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184355
 
 
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