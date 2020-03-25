 Французская компания покупает три предприятия бывшего агрохолдинга "Агрейн"

Согласно обнародованной повестке заседания Антимонопольного комитета Украины, ведомство может предоставить SAS Investcompagnie разрешения на приобретение доли в уставном капитале трех агропредприятий, что обеспечит превышение 50% голосов в высших органах управления обществ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным французского реестра, SAS Investcompagnie была создана в апреле 2018 года с уставным капиталом 250 тыс. евро. Ее президентом значится Анна Рубцова.

В Едином госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечным бенефициаром "Агрикор Холдинг" числится Виталий Кузнецов, "Агропрайм Холдинг" – Александр Рясненко, "Агровит" – Анна Гарифулина.

"Агрикор Холдинг" в 2018 году получил 48,78 млн грн чистой прибыли против 57,58 млн грн чистого убытка в 2017 году. Его выручка сократилась на 15% – до 537,71 млн грн.

"Агропрайм Холдинг" по итогам 2018 года сократил чистую прибыль в 1,7 раза по сравнению с 2017 годом – до 39,63 млн грн. Выручка незначительно сократилась и составила 550,7 млн грн.

"Агровит" 2018 год закончил с чистой прибылью в 24,01 млн грн против 20,51 млн грн чистого убытка в 2017 году. Его выручка выросла на 30% – до 195,52 млн грн.

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Агрохолдинг "Агрейн" до того как в 2016 году прекратил деятельность являлся одним из крупнейших в Украине, его земельный банк составлял около 130 тыс. га. Компания владела элеваторными мощностями в объеме 330 тыс. тонн сельхозкультур единовременного хранения, а также занималась молочным и мясным животноводством.

В 2014 году агрохолдинг "Агрейн" заявлял о попытке захвата неизвестными лицами главного офиса компании, после чего было открыто ряд судебных производств в отношении руководства, на имущество агрохолдинга были наложены аресты.