 Кличко прокомментировал поручение выделить VIP-палаты для высокопоставленных чиновников

Как передает БизнесЦензор, об этом Кличко заявил в эфире одного из телеканалов, комментируя опубликованный журналистами приказ Департамента здравоохранения КГГА от 25 марта о подготовке специальных условий медпомощи лицам с госохраной.

"Что касается VIP-палат для депутатов и других – такого нет", – сказал Кличко.

В то же время мэр заявил, что распоряжение об особых условиях лечения высших должностных лиц государства действительно существует.

"Я поднял и получил информацию, что это старое распоряжение. Это всегда так было, что первые лица государства – президент, премьер-министр, глава Верховной Рады – на случай заболевания должны иметь условия, чтобы рядом находилась также госохрана и рядом всегда были врачи. Такая практика всегда была, и такое распоряжение действительно существует, но это касается только первых лиц государства", – добавил городской голова.

Ранее журналисты bihus.info выяснили, что Департамент здравоохранения КГГА разослал медицинским учреждениям города приказ о специальных условиях лечения "особых пациентов".

В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана. По закону она предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности – президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.

Однако нередко президенты персональными распоряжениями предоставляют госохрану не включенным в определенный законом перечень лицам. Так, например, госохраной пользуются бывший глава СБУ и его первый заместитель – Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк.

Всего по состоянию на конец 2019 года таких лиц было около двух десятков. Сегодня этот перечень скорее существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.

В определенном Департаментом списке – 17 медучреждений, которые должны будут обеспечить особые условия для таких пациентов, в том числе Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.

Среди главных требований – отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 кв. м с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным блоком, диагностическим и другими отделениями.

Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.

Специальные требования Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека – врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из "наиболее квалифицированных медицинских работников".