 Аваков анонсировал прекращение эвакуационных рейсов в Украину с 28 марта

Об этом Аваков сказал журналистам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самолеты будут к нам прибывать до пятницы. В ночь с пятницы на субботу любое авиасообщение будет остановлено. Как и сообщение поездами", – сказал Аваков.

Он сообщил: "Думаю, в пятницу комиссия по чрезвычайным ситуациям огласит все детали".

Министр подчеркнул, что при этом конституционные права гражданина Украины никто не отменял.

"Если вы перешли пешком или на своей машине границу Украины и у вас есть паспорт гражданина Украины, дома вас примут всегда", – заверил Аваков.

По его словам, речь идет о том, что к подобного рода вещам необходимо относиться более строго, с учетом интереса миллионов людей, которые живут в Украине.

"Есть два дня. Давайте, съезжайтесь, дорогие мои. А после этого (решения о закрытии авиасообщения), сидишь ты где-то на Цейлоне в хорошей хижине, ну, посиди там еще, раз ты так решил. Потому что прошло уже две недели с того момента, как мы попали в такую ситуацию", – призвал министр.

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Он подчеркнул важность контроля передвижения и состояния здоровья людей, которые вернулись из-за границы, так как у многих вернувшихся из-за рубежа подтверждено инфицирование коронавирусом. По словам министра, все, кто прибыл, проходили тесты, но экспресс-тесты не дают полной картины.

"Каждый прилетевший должен быть на самоизоляции или в обсервации. Каждый из них подписывает обязательство находиться на самоизоляции. Эти адреса передаются Национальной полиции, и Нацполция контролирует", – отметил Аваков.

Как сообщалось, на заседании 25 марта Кабинет министров поручил до пятницы разработать план полного закрытия государственной границы для пассажирских перевозок.