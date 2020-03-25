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 Нацбанк воздержался от продажи валюты на межбанке второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) в среду, 25 марта, не проводил интервенций по продаже валюты на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.

"Второй день подряд Национальный банк не проводит интервенций по продаже валюты. Межбанковский рынок балансируется без нашего участия – на уровнях близких к 28 грн/$", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, накануне Нацбанк впервые за последние недели не продавал валюту. При этом курс гривни по итогам торгов на межбанке укрепился до 27,7728 грн/$.

23 марта, Национальный банк сократил продажу валюты на межбанковском рынке до $50 млн, тогда как в предыдущие две недели она составляла $100-300 млн в день.

На минувшей неделе с 16 по 20 марта Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке $1,09 млрд, купив $50 млн. За неделю с 10 по 13 марта продал на межбанковском валютном рынке $981,6 млн, при этом регулятор не покупал валюту.

НБУ считает причиной давления на курс национальной валюты ухудшение настроений участников рынка в условиях высокой неопределенности относительно дальнейшего распространения коронавируса и повышение турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время Нацбанк оценивает влияние распространения коронавируса на экономику Украины в феврале и в начале марта как ограниченное и нейтральное.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184341
 
 
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