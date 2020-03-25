 "Энергоатом" подал иск к "Гарантированному покупателю" на 3 миллиарда

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что "Гарантированный покупатель" нарушил условия договора с "Энергоатомом" в части оплаты за отпущенную электрическую энергию, после чего компания была вынуждена ограничить продажу электроэнергии "Гарантированному покупателю", а также воспользовалась правом на начисление штрафных санкций.

"Компания неоднократно обращала внимание регулятора и Минэкоенерго на критическую ситуацию, сложившуюся на рынке электрической энергии и предупреждала о возможности наступления в связи с этим обстоятельств, при которых "Гарантированный покупатель" будет не в состоянии выполнять должным образом условия договора купли-продажи электрической энергии, заключенного между ним и "Энергоатомом", – подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что Кабмин возложил на "Энергоатом" специальные обязательства для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии. Компания реализует почти 85% отпущенной электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель", что является основным источником дохода и поступления денежных средств для компании, а также ключевым рычагом для удержания цен на электроэнергию для населения.

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Как сообщалось, задолженность ГП "ГарПок" перед НАЭК "Энергоатом" с начала года возросла до 2,8 млрд грн, в том числе за февраль ее прирост составил более 1,8 млрд грн.

По данным "Энергоатома", компания получает за проданную электроэнергию, включая ПСО, только половину средств.

Напомним, в феврале "Энергоатом" заявил о нарушении госпредприятием "Гарантированный покупатель" сроков оплаты за поставленную электроэнергию. В связи с этим с 12 февраля "Энергоатом" ограничил продажу (отпуск) электроэнергии с АЭС для "ГарПок".

В свою очередь "Гарантированный покупатель" прогнозирует дефицит средств на выплаты по "зеленому тарифу" производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в 2020 году в размере 24-31 млрд грн.