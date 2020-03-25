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 АМКУ рекомендует мобильным операторам не повышать тарифы во время карантина

Антимонопольный комитет Украины 26 марта намерен утвердить рекомендации для "Большой тройки" мобильных операторов по недопущению повышения стоимости тарифных планов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, комитет планирует предоставить "Киевстару", "Vodafone Украина" и lifecell обязательные для рассмотрения рекомендации по принятию мер, направленных на недопущение совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

"В частности: воздержаться от повышения стоимости тарифных планов; закрытия социальных, дешевых и минимальных тарифных планов; автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план; ухудшения качества предоставления услуг на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - отмечается в сообщении.

Указанные рекомендации также будут действительныи в течение трех месяцев со дня завершения карантина и введенных в связи с ним ограничительных мер.

Как сообщалось, Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184335
 
 
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