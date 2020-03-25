 АМКУ рекомендует мобильным операторам не повышать тарифы во время карантина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение АМКУ, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, комитет планирует предоставить "Киевстару", "Vodafone Украина" и lifecell обязательные для рассмотрения рекомендации по принятию мер, направленных на недопущение совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

"В частности: воздержаться от повышения стоимости тарифных планов; закрытия социальных, дешевых и минимальных тарифных планов; автоматического (принудительного) перевода абонентов на более дорогой тарифный план; ухудшения качества предоставления услуг на период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)", - отмечается в сообщении.

Указанные рекомендации также будут действительныи в течение трех месяцев со дня завершения карантина и введенных в связи с ним ограничительных мер.

Как сообщалось, Кабмин продлил карантинные меры в Украине до 24 апреля.