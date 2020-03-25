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Все про:авиация (1303) Украэрорух (62)

 Падение трафика в воздушном пространстве Украины замедлилось до 84%

Падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 24 марта составило 84,1% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook со ссылкой на данные Евроконтроля, передает БизнесЦензор.

Днепровский районный диспетчерский центр "Украэроруха" вошел в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика составило 98,3%.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за которое отвечает Украина.

Как сообщалось, падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 23 марта составляло 86,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а 22 марта – на 85,6%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184325
 
 
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