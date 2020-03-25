 Падение трафика в воздушном пространстве Украины замедлилось до 84%

Об этом говорится в сообщении "Украэроруха" в Facebook со ссылкой на данные Евроконтроля, передает БизнесЦензор.

Днепровский районный диспетчерский центр "Украэроруха" вошел в европейский рейтинг центров из самых стремительными темпами снижения воздушного трафика. Падение трафика составило 98,3%.

Резкое снижение объемов воздушного движения наблюдается во всем воздушном пространстве, за которое отвечает Украина.

Как сообщалось, падение трафика в воздушном пространстве Украины в течение суток 23 марта составляло 86,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), а 22 марта – на 85,6%.