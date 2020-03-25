 Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге сменил прибыль убытком в 2,3 миллиарда

Об этом говорится в сообщении предприятия, передает БизнесЦензор.

Чистый доход от реализации продукции в 2019 году составил 62,4 млрд грн, по сравнению с 68 млрд грн в 2018 году.

"Чистый убыток "АрселорМиттал Кривой Рог" по итогам 2019 года обусловлен значительным падением цен на металлопродукцию на мировых рынках наряду с ростом основных затрат предприятия (повышение железнодорожных тарифов и цен на энергоносители, а также увеличением экологического налога, платы за аренду земли и фонда оплаты труда)", – отмечается в сообщении.

В то же время в компании подчеркивают, что "АрселорМиттал Кривой Рог" не остановил запланированную программу модернизации и инвестировал в развитие производства $415,4 млн. Из них операционные затраты составили $116 млн, а капитальные – $299,4 млн.

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Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, по итогам работы в 2018 году получило чистую прибыль в размере $350 млн (9,51 млрд грн).

При этом в 2019 году "ArcelorMittal Кривой Рог" направил на выплату дивидендов 10,85 млрд грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию. Последний раз до этого дивиденды выплачивались за 2007 год.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".

По данным предприятия, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,128% его акций.