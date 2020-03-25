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Все про:госбюджет (634) дефицит (174) дороги (999) Зеленский (663)

 Зеленский поручил продолжить строительство дорог в условиях роста расходов на борьбу с вирусом

Реализация проекта "Большое строительство" должно быть продолжена, но с соблюдением всех мер безопасности работников в условиях карантина по противодействию распространению коронавируса.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время селекторного совещания с городскими головами областных центров и председателями ОГА, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Полностью остановить страну мы не имеем права. Проект "Большое строительство" должно быть продолжено, но все должно быть безопасно", – отметил Владимир Зеленский.

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Как сообщалось, благодаря теплой погоде дорожные работы в 2020 году начались рекордно рано. Так, по состоянию на 20 февраля были начаты работы на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

В целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине планируется направить 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн планируется одолжить под госгарантии, а 35 млрд грн – обеспечить за счет средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже. Еще 62 млрд грн будут выделены из Дорожного фонда.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184316
 
 
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