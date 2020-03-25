 Антимонопольный комитет смог взыскать 2% от наложенных за год штрафов

Об этом говорится в сообщении АМКУ. передает БизнесЦензор.

Как отмечают в Комитете, самый большой штраф применен по итогам рассмотрения дела о вертикально согласованных действиях производителей сигарет и табачного дистрибьютора "Тедис" в размере 6,5 млрд грн.

Кроме того, более 400 млн грн штрафов наложено Временной административной коллегией АМКУ по делам, которые отражают региональную проблематику.

По итогам наложенных штрафов, в прошлом году в государственный бюджет поступило более 150 млн грн, в целом же за последние пять лет государственный бюджет пополнился на 770 млн грн.

Также сообщается, что действиями АМКУ прекращено 2071 нарушение конкурентного законодательства.

"Почти 40% из них составляли антиконкурентные согласованные действия – в последние годы Комитет выявляет значительное количество нарушений в виде сговоров при проведении публичных закупок. Общая стоимость закупок, на которых были обнаружены сговоры, составляет более 10 млрд грн", – отмечается в сообщении.

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АМКУ сообщает, что в 2019 году Комитетом также прекращено 168 нарушений, связанных с проявлениями недобросовестной конкуренции, обработано более 500 заявлений о предоставлении разрешений на концентрацию и согласованные действия.

Кроме того, получено 605 сообщений о государственной помощи. По ним принято 324 решения по существу, из которых в 12 решениях (в среднем на более чем 741 млн грн) государственной помощи признаны недопустимыми для конкуренции, в том числе в 6 решениях (в среднем на более чем 155 млн грн) есть требование вернуть такую ​​помощь в бюджет.

В сфере обжалования публичных закупок в 2019 году в АМКУ поступило 11 147 жалоб, что на 43% больше, чем за предыдущий год.

Сообщается такжк, что размер экономического эффекта от деятельности органов АМКУ составил 4,33 млрд грн, что в 20 раз превышает финансирование органа.