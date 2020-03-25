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Все про:Укргазбанк (167) карта (128)

 "Укргазбанк" продлит срок действия карточек вслед за "Приватбанком"

Государственный "Укргазбанк" продлит на 90 дней период использования карточками, срок действия которых закончивается в ближайшее время, для поддержки бесперебойного доступа клиентов к сервисам финучреждения.

Об этом говорится в сообщении банка, передает БизнесЦензор.

В частности, "Укргазбанк" не будет блокировать карточки клиентов, срок действия которых закончится в течение ближайшего времени и продолжать период их использования на следующие три месяца (+90 дней).

"Даже в случае окончания срока действия карты, средства на ней будут доступны для снятия в нашей банкоматной сети еще в течение следующих трех месяцев. А в случае, если клиент будет нуждаться в новой карточке, после ее заказа она будет доставлена ​​ему по указанному адресу. Следовательно, необходимости приходить в отделение банка для получения новой карты не будет", – отметил председатель правления Кирилл Шевченко.

"Укргазбанк" будет заблаговременно информировать держателей карточек о приближении срока окончания их действия и, по заявкам клиентов, будет выпускать новые карты, которые сразу будут активированными и доступными для использования в мобильном приложении "ЭКОбанк онлайн".

Заказанная карта будет доставлена ​​курьером в удобное для клиента время и место. Услуга доступна для клиентов банка уже с 1 апреля 2020 года.

Напомним, ранее государственный "Приватбанк" продлил срок действия карточек на три месяца в связи с карантином.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184309
 
 
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