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 Бундестаг утвердил выделение 750 миллиардов евро на поддержку экономики Германии

Немецкий Бундестаг в среду, 25 марта, принял сразу ряд пакетов мер по поддержке предприятий и граждан ФРГ в период пандемии коронавируса на общую сумму более 750 млрд евро.

В частности, для помощи малому бизнесу и гражданам будет выделено 156 млрд евро, которые предусматривают, среди прочего, сокращение налоговых поступлений на 33,5 млрд евро из-за вызванного пандемией кризиса в экономике, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

Указанным пакетом правительство ФРГ предложило выделить 50 млрд евро на поддержку самозанятых граждан, а также малых предприятий.

Среди мер социальной поддержки населения: арендаторы должны быть защищены от потери жилья, даже при наличии долгов по арендной плате. Предполагается также упростить доступ к социальной помощи по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график работы.

Для выделения этого финансирования депутаты приостановили действие так называемого "долгового тормоза", предусмотренного в конституции ФРГ. Согласно ему, для уменьшения дефицита бюджета, новые заимствования Германии в течение года не должны превышать 0,35% ВВП.

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Также немецкие депутаты проголосовали за создание фонда на общую сумму 600 млрд евро для выделения кредитов и национализации крупных предприятий, которые особенно сильно пострадают от кризиса, вызванного пандемией.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184307
 
 
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