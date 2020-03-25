[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.61 29.55
 Власть, Финансы
  389  0
Все про:бюджет (969) госбюджет (634) Киев (2495) Киевсовет (192) Кличко (282)

 Кличко созвал внеочередное заседание Киевсовета для внесения изменений в бюджет

Киевсовет соберется на внеочередное заседание в четверг, 26 марта, чтобы пересмотреть бюджет города с учетом расходов на борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской госадминистрации.

"Нам нужно внести существенные коррективы в бюджет. Город сегодня тратит много денег на мероприятия по предупреждению распространения пандемии. Нам нужно перенаправить больше на медицинскую отрасль. По предварительным расчетам, потери для столицы уже достигают 1 миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации с распространением вируса", – подчеркнул Кличко.

Читайте также: Минфин готовит изменения в госбюджет из-за коронавируса

Городской голова отметил, что депутаты горсовета будут принимать участие в заседании в медицинских масках и перчатках, перед этим им измерят температуру.

"Мы понимаем, что ситуация тревожная. Но, депутатам необходимо собраться, чтобы решить остро важные для города вопросы. И, я надеюсь, что депутаты отнесутся к этому с пониманием", – добавил Кличко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184302
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 госбюджет Кабмин карантин коронавирус нефть прогноз США фондовый_рынок
 
 
 
 
 
 вверх