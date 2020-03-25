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 Кабмин снял ограничения на перевозки сотрудников арендованным транспортом

Кабинет министров разрешил нерегулярные перевозки пассажиров арендованным автотранспортом на предприятия.

Об этом сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Снимаются ограничения на пассажирские перевозки, которые осуществляются с целью обеспечения субъектами хозяйствования собственных производственных нужд (при условии обеспечения водителей и пассажиров на время таких перевозок средствами индивидуальной защиты, а также при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер)", - написал Высоцкий.

Также он сообщил, что на заседании правительства были принятырешения, необходимые для стабильного функционирования предприятий, которые важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической, стабильности государства (предприятий пищевой промышленности и тому подобное), а также для снижения рисков и угрозы распространения инфекционных болезней среди с/х животных.

Запрет на деятельность во время карантина не распространяется на:

  • оптовую торговлю пищевыми продуктами;
  • продажу семян и посадочного материала;
  • продажу пестицидов, удобрений, агрохимикатов;
  • продажу кормов для животных;
  • деятельность медицинской и ветеринарной практики;
  • продажу ветеринарных препаратов.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184300
 
 
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