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 Кабмин назначил заместителя министра финансов по налоговой политике

Кабинет министров на заседании в среду, 25 марта, назначил на должность заместителя министра финансов Светлану Воробей.

Как сообщает пресс-служба Минфина, на этой должности Воробей будет заниматься налоговой и таможенной политикой, передает БизнесЦензор.

Согласно приведенной биографической справке, Светлана Воробей имеет 42 года стажа, из которых 19 – на государственной службе.

В частности, в 1999-2010 годах она прошла путь от государственного налогового инспектора до директора Департамента мониторинга администрирования платежей Министерства финансов.

В 2014-2015 годах возглавляла Управление организации обмена и анализа информации Минфина. С 2017 года занимала должность заместителя руководителя секретариата Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики.

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Как сообщалось, 18 марта Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника, он будет координировать в министерстве направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности, производственной сферы, промышленности, топливно-энергетического комплекса и имущественных отношений.

11 марта Кабмин назначил первым заместителем министра финансов Василия Шкуракова, также сохранил должность замминистра Юрий Гелетий.

В то же время Кабмин уволил заместителей министра финансов Юрия Джигира и Геннадия Плиса.

Напомним, Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра финансов назначен Игорь Уманский, который занимал должность первого замминистра финансов в 2014-2015 и 2008-2009 годах, а в 201

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184290
 
 
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