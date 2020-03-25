 Кабмин разрешил бесплатную передачу медиками конфискованных масок и респираторов

В частности Кабмин утвердил соответствующий порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решениям суда и переданным органам государственной исполнительной службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, водонепроницаемые лабораторные костюмы, медицинские перчатки, одноразовые медицинские изоляционные халаты, медицинские маски, защитные очки, защитные щитки, респираторы класса защиты FFP2, конфискованные в установленном порядке, будут бесплатно передаваться в учреждения здравоохранения.

Как сообщалось, Кабинет министров также одобрил законопроект о введении криминального наказания за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Напомним, Кабинет министров 23 марта на внеочередном заседании принял решение временно запретить экспорт этилового спирта, ранее правительство также запретило вывоз медицинских масок и других товаров противоэпидемического назначения