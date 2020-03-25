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 Минцифры призвало использовать чат-бот для поддержки предпринимателей во время карантина

Министерство цифровой трансформации Украины призывает предпринимателей задавать вопросы о деятельности во время карантина в соответствующий чат поддержки в Telegram (@diaGovernment_bot) и Viber (https://viber.com/dia_bot).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Из-за карантина многие бизнесы переживают трудные времена. Форс-мажорные обстоятельства меняют кардинально условия ведения бизнеса. У предпринимателей накапливается огромное количество критически важных вопросов. Чтобы помочь им выжить в кризис, работает чат поддержки предпринимателей. Мы совместно с правительственным контактным центром оперативно консультируем и оказываем ответы на те вопросы, которые волнуют бизнес сегодня", – подчеркнул министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чат работает круглосуточно, а длительность обработки запроса – до 15 минут. Решение сложных вопросов может занимать больше времени.

"Мы уже получаем в чат поддержки предпринимателей множество вопросов, связанных с деятельностью бизнеса в период карантина - как платить налоги во время карантина, как регулировать трудовые отношения с работниками, обязан работодатель выплачивать заработную плату работникам за период карантина. Хочу заверить, что предприниматели не останутся один на один со своими проблемами в этот непростой период", – отметила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

По ее словам, чат поддержки предпринимателей начал работать еще в декабре 2019 года и особенно станет полезным предпринимателям сейчас – в период карантина и действующих ограничений на осуществление деятельности.

Прежде чем непосредственно обращаться с вопросами в чат поддержки Минцифры рекомендует ознакомиться с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184281
 
 
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