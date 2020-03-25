 Нацбанк отложил требование к формированию буфера капитала для банков

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ №37 от 24 марта и вступает в силу с 26 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Принятое решение позволит банковской системе Украины в период нестабильности на мировых рынках и введения в стране карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), обеспечивать стабильное функционирование и кредитную поддержку экономики", – отмечается в сообщении.

В частности, оно предусматривает отсрочку требований соблюдения буфера консервации капитала, который банки должны поэтапно формировать с 1 января этого года в размере 0,625% от основного капитала и постепенно увеличить его размер до 2,5% до 1 января 2023 года.

Также отсрочено формирование буфера системной важности, размер которого определяется в соответствии с уровнем системной важности банка. Ранее системно важные банки должны были начать выполнять требование соблюдения такого буфера с 1 января 2021 года.

"Несмотря на отсрочку требований по соблюдению буферов, банкам необходимо сохранять имеющийся запас капитала для обеспечения собственной устойчивости и покрытия возможных потерь. Поэтому Национальный банк рекомендует воздержаться от распределения капитала на выплату дивидендов пока эффект от последствий ограничений, вызванных распространением коронавирусной болезни можно будет оценить подробнее", – подчеркивается в сообщении.

Читайте также: Нацбанк отменил тариф на межбанковские платежи на время карантина

Как сообщалось, ранее НБУ ввел требование к формированию буфера капитала для банков с целью создания запаса, который банки накапливают во время экономического роста для компенсации возможных потерь в случае спада в экономике.

Буфер формируется теми же инструментами, что и основной капитал банков. Это означает, что с учетом требований к формированию буфера, значение показателя норматива достаточности основного капитала по состоянию на начало 2020 года должен составлять минимум 7,625%.

Согласно данным на 1 марта 2019 года, все платежеспособные банки имеют достаточно капитала, чтобы обеспечить соблюдение требований по формированию буфера консервации капитала на уровне 0,625%.