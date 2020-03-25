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 Путин объявил в России неделю выходных из-за распространения коронавируса

Президент РФ Владимир Путин в связи с распространением коронавирусной инфекции объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Об это российский президент заявил в своем телеобращении, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Таким образом, выходные в РФ продлятся с ближайшей субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

Путин также объявил о своем решении перенести голосование по поправкам в Конституцию, позволяющим ему занимать должность президента дополнительно 12 лет, с 22 апреля на другой срок.

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Российский президент отметил, что новую дату голосования определят специалисты, которые будут оценивать ситуацию с коронавирусом и определять, когда голосование будет безопасным.

Путин также пообещал, что семьям с детьми, которые имеют право на материнский капитал, будут выплачивать дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка до трех лет. Также он предложил установить норму выплаты по больничному в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) до конца года.

Количество зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в РФ за минувшие сутки увеличилось на 163 – до 658, в том числе 120 новых случаев обнаружено в Москве. Российские власти не сообщают о погибших, информация о первой жертве вируса в РФ ранее была отозвана.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184265
 
 
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