 Власти Франции ввели штрафы до 3750 евро за нарушение карантина

Такую ​​информацию разместило в Twitter Министерство внутренних дел Франции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Если вы не уважаете ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, к вам будут применены санкции. За первое нарушение полагается штраф в размере 135 евро, за рецидив в течение 15 дней - штраф в размере 1500 евро. Если в течение 30 дней будет составлено три протокола - правонарушение карается штрафом 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы. Защитите себя и других", - говорится в сообщении.

Новые санкции начали действовать с 24 марта, с тех пор в стране вступили в силу еще более жесткие карантинные ограничения.

Так, с 24 марта запрещены пробежки на расстояние в радиусе более 1 километр от места проживания. Выходить на улицу с целью физической активности больше, чем на час, нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Еще с 17 марта действует требование о необходимости в случае выхода из дома иметь при себе специальную форму с объяснением причин.

По результатам опроса Elabe/Berger-Levrault для канала BFMTV, большинство французов поддерживают ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, 93% опрошенных одобряют ограничение свободы передвижения сроком не менее 15 дней.

По состоянию на 24 марта во Франции от осложнений коронавируса умерли 1100 человек, количество инфицированных превысило 22,3 тысячи.