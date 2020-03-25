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 Власти Франции ввели штрафы до 3750 евро за нарушение карантина

Во Франции максимальная санкция за нарушение карантина предусматривает 3750 евро штрафа и 6 месяцев лишения свободы.

Такую ​​информацию разместило в Twitter Министерство внутренних дел Франции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

"Если вы не уважаете ограничительные меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, к вам будут применены санкции. За первое нарушение полагается штраф в размере 135 евро, за рецидив в течение 15 дней - штраф в размере 1500 евро. Если в течение 30 дней будет составлено три протокола - правонарушение карается штрафом 3750 евро и до 6 месяцев лишения свободы. Защитите себя и других", - говорится в сообщении.

Новые санкции начали действовать с 24 марта, с тех пор в стране вступили в силу еще более жесткие карантинные ограничения.

Так, с 24 марта запрещены пробежки на расстояние в радиусе более 1 километр от места проживания. Выходить на улицу с целью физической активности больше, чем на час, нельзя. Заниматься этими активностями разрешено один раз в день.

Еще с 17 марта действует требование о необходимости в случае выхода из дома иметь при себе специальную форму с объяснением причин.

По результатам опроса Elabe/Berger-Levrault для канала BFMTV, большинство французов поддерживают ограничения для предотвращения распространения коронавируса. В частности, 93% опрошенных одобряют ограничение свободы передвижения сроком не менее 15 дней.

По состоянию на 24 марта во Франции от осложнений коронавируса умерли 1100 человек, количество инфицированных превысило 22,3 тысячи.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184261
 
 
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По состоянию на 24 марта во Франции от осложнений коронавируса умерли 1100 человек,///////////////////////////////////////////////////\ Вот интересно ведь смерть от "короновируса" и смерть от "Ковид-19"-две большие разницы,в прошлом году умерло столько же и все "от осложнений короновируса",но никаких "эпидемий не было. А эту разницу в упор не видят ни ТВ каналы,не СМИ,ни комментаторы,или видят ?. Смерть от осложнений "короновируса"и гриппа во все предыдущие годы уносила до 1 млн.жизней в мире.,и никто не чесался,"пандемий" не вводили.(в 2009г последний раз) А вот из-за "Ковид-19"-ввели,но виновником смертей упорно признается вся группа из 40 "короновирусов" где "Ковид-19"-один из них. Это как понимать? Любой вирусолог скажет что у нас до 90% жителей Украины(если не все 100%) - носители "короновируса" и переболели им незаметно для себя в одну из сезонных вспышек ОРВИ. И если "тесты" будут фиксировать "короновирус" вместо "Ковид-19" у них то картина будет впечатляющая.Кстати у нас нет ни одной независимой оснащенной лаборатории ,могущей подтвердить эффективность этих "тестов" именно против штамма "Ковид-19",а не всех "короновирусов".Государственные санэпидстанции как раз занимались этим - зачем эту службу надо было разваливать,кто ее заменит,ведь частная лаборатория выдаст результат "какой надо"а не объективный.Кто сертифицировал эти "тесты",какой у них % ложных показаний? Можно ли им вообще доверять? Подобной информации нет ,а она очень важна как для специалистов,так и для граждан.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184261
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