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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:аэропорт (793) Борисполь (552) зарплата (675) отпуск (16)

 Денег на зарплаты сотрудникам "Борисполя" хватит на две недели, – Рябикин

Резервов для выплаты заработной платы работникам аэропорта "Борисполь", которые находятся в оплачиваемом отпуске, хватит на две недели.

Об этом сообщил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью изданию Liga.net, передает БизнесЦензор.

"78% из 4500 трудового коллектива пока что ушли в оплачиваемый отпуск. Резервов финансировать оплачиваемый отпуск хватит недели на две. Дальше, боюсь, условия будут хуже. Мы уже почувствовали массовые неплатежи от всех компаний. Начиная от наших, которым просто нечем платить, и заканчивая турками и KLM, которые просто пишут письма об отсрочках платежа на 3-5 месяцев", – заявил директор аэропорта. 

Рябикин допускает, что по истечении оплачиваемого отпуска персонал переведут на формулу оплаты по вынужденному простою – две трети от оклада.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184250
 
 
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