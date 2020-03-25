 "Укргаздобычу" покинули два иностранных топ-менеджера

Временное исполнение обязанностей исполнительного директора возложено на Олега Сологуба, а заместителя председателя правления по охране труда, промышленной безопасности и экологии – на Егора Солдатова, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи".

"Вместе со Стивеном мы создали прозрачную систему планирования и учета производственных процессов. Благодаря этому нам удалось выйти на реальные показатели товарного газа и удерживать их на уровне предыдущих лет даже в условиях значительного природного падения", – прокомментировал директор интегрированного газового бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов, который сейчас временно исполняет обязанности главы правления "Укргаздобычи".

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"Азиза изменила подходы к работе в сферах охраны труда и окружающей среды: эти направления превратились из функций на ценности компании. Мы начали внедрять современные стандарты средств индивидуальной защиты, соответствующих международному уровню. Сделали серьезные шаги вперед в вопросах минимизации влияния газодобычи на экологию", – добавил топ-менеджер.

Стивен Болдуин ранее работал директором Petrofac Mexico.