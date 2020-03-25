 "Приватбанк" добился ареста недвижимости компании Коломойского

Соответствующее решение Хозсуд Днепропетровской области принял 12 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Приватбанк" свои исковые требования к ООО "Приватофис" обосновывает наличием задолженности по кредитному договору от 17 апреля 2007 года.

Согласно судебным материалам, "Приватбанк" указывал, что ООО "Приватофис" является владельцем более 200 объектов недвижимости в различных регионах Украины.

Национализирован банк утверждает, что после его обращения в суд с заявлением об обеспечении иска, из собственности ООО "Приватофис" в пользу ООО "Цукорпром" выбыло (как вклад в уставный капитал) более 130 объектов недвижимого имущества.

В свою очередь ООО "Приватофис" отмечал, что является владельцем только части недвижимости, которую "Приватбанк" указал в заявлении об обеспечении иска, при этом 145 объектов находятся в ипотеке Нацбанка.

17 марта Центральный апелляционный хозсуд открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе ООО "Приватофис" на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 12 марта.

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Как сообщалось, в июле 2019 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании (земельные участки, нежилые, офисные помещения в разных регионах Украины).

Арест был наложен постановлением этого же суда в апреле 2017 года по ходатайству Генпрокуратуры в рамках уголовного производства о выдаче "Приватбанком" кредитов в период до национализации связанным лицам на невыгодных условиях, что привело к возникновению задолженности юрлиц перед банком на 373 млн грн.

На фоне этого ООО "Приватофис" подавало заявление о прекращении ("схлопывании") своих долговых обязательств перед "Приватбанком" путем зачета встречных однородных требований.