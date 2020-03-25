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Все про:авиасообщение (1524) Ryanair (255)

 Ryanair приостановит полеты на два месяца

Авиакомпания Ryanair не будет выполнять полеты в апреле и мае 2020 года.

Об этом заявил в своем обращении глава одноименной группы авиакомпаний Майкл О’Лири, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

По словам О’Лири, сейчас никто не знает, как долго будет продолжаться период ограничений, однако опыт Китая показал, что от момента распространения коронавируса до его сдерживания и уменьшения прошло три месяца.

Ryanair предложил свои самолеты правительствам стран ЕС для выполнения рейсов по вывозу граждан домой, перевозки важных лекарств, защитных средств или экстренных поставок еды.

Всем пассажирам, рейсы которых отменены, лоукост пообещал прислать письма электронной почтой в течение одной-двух недель, в которых будут описаны возможные варианты действий с билетами.

"Пожалуйста, не звоните нам, поскольку мы уменьшили число персонала, и он не может обслуживать запросы, кроме самых срочных, которые сейчас связаны с выполнением эвакуационных рейсов", - подчеркивается в обращении О’Лири.

Глава Rynair также подчеркнул, что все авиакомпании группы, в которую входят Ryanair, Buzz, Lauda и Malta Air, будут делать все, чтобы поддерживать свои самолеты, экипажи и инженеров в состоянии готовности вернуться к работе после того, как Европа поборет эпидемию COVID-19.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184238
 
 
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