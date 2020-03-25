 Мировой спрос на сырую нефть упадет еще на 10-25%, – FT

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на ngv, передает БизнесЦензор.

Причиной дальнейшего падения спроса могут стать приостановка производств во многих странах, прекращение авиасообщения и закрытие границ. При этом нефтяные цены могут рухнуть ниже $10/барр.

В таких условиях в течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными. Танкеров, которые используются в качестве дополнительных хранилищ, тоже может не хватить (эти мощности исчерпают себя к концу лета).

FT напоминает, что крупнейшие игроки мирового рынка нефти сейчас несут существенные потери. Например, акции британской ВР потеряли более 50%, вернувшись на уровень 1995 года.

Как сообщалось, Barclays сократил свои прогнозные цены на нефть на 2020 год, сославшись на значительное понижательное давление на рынок со стороны российско-саудовской ценовой войны и нарушение спроса из-за пандемии COVID-19. Банк снизил прогноз средних цен на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) в 2020 году на $12 - до $31 и $28 за баррель соответственно.

Citigroup предусматривает базовый ценовой сценарий по $17/барр. или ниже, а в случае худшего варианта развития событий - до $5/барр. или даже отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.