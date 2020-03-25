 CЕТАМ с начала года продал имущества на 500 миллионов

Об этом сообщает Укринформ со ссылко на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Государственное предприятие "СЕТАМ" (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукциона на общую сумму 532 399 210 грн", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство успешных аукционов - 2021 (на 413 457 013 грн) - от Государственной исполнительной службы. 71 успешный аукцион (на 118 942 197 грн) - в рамках добровольной продажи. Увеличение стоимости имущества в процессе торгов - 51 497 669 грн, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов.

На площадке электронных аукционов OpenMarket в 2019 году было продано имущества более чем на 3 млрд грн.