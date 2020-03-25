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 CЕТАМ с начала года продал имущества на 500 миллионов

Государственное предприятие "СЕТАМ" с начала 2020 года продало имущества более чем на 500 млн грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылко на сообщение СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

"Государственное предприятие "СЕТАМ" (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукциона на общую сумму 532 399 210 грн", - говорится в сообщении.

Подавляющее большинство успешных аукционов - 2021 (на 413 457 013 грн) - от Государственной исполнительной службы. 71 успешный аукцион (на 118 942 197 грн) - в рамках добровольной продажи. Увеличение стоимости имущества в процессе торгов - 51 497 669 грн, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов.

На площадке электронных аукционов OpenMarket в 2019 году было продано имущества более чем на 3 млрд грн.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184231
 
 
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