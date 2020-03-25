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 Потребление газа в Ривненской области из-за теплой зимы упало на 17%

Потребление газа в Ривненской области в январе-феврале текущего года уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает пресс-служба ООО "Ривнегаз Сбыт", падение потребления газа связано с аномально теплой зимой, передает БизнесЦензор.

По данным компании, снижение объемов потребления голубого топлива произошло по всем категориям потребителей.

Так, население потребило почти 68,8 млн кубометров газа, что на 17% меньше по сравнению с январем-февралем 2019 года. Тогда объем потребленного газа составил почти 83 млн куб. м.

В то же время цена газа в зимние месяцы текущего года по сравнению с прошлогодней ценой снизилась в среднем на 35%. Соответственно снижение объемов потребления газа в компании связывают с теплыми погодными условиями.

"Несмотря на теплую зиму, уменьшение потребления газа и снижение цены кубометра, по состоянию на 1 марта 2020 года клиенты ООО "Ривнегаз Сбыт", задолжали за потребленный газ более 275 млн грн", – отметил директор предприятия Леонид Кошельник.

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В таких условиях компания вынуждена проводить исковую работу, чтобы уменьшить долги за газ – должникам направляют предупреждения, предлагают варианты погашения долга частями и топу подобное.

В компании напоминают, что потребитель может заключить соглашение о реструктуризации долга и платить его частями. Кроме того, при наличии оснований, потребители имеют возможность получения государственной помощи на оплату услуг газоснабжения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184230
 
 
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