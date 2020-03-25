 Полиция задержала экс-министра Кожару по подозрению в убийстве бизнесмена

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения", – сообщил Геращенко.

Чиновник напомнил, что в ночь на 22 февраля в доме Кожары был обнаружен труп Старицкого с огнестрельным ранением, совершенным из наградного оружия владельца дома.

"Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала "Интер" и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить", – уточнил заместитель министра.

Геращенко добавил, что меру пресечения Кожаре будет устанавливать Шевченковский районный суд Киева.

Напомним, ранее полиция Киевcкой области сообщила, что 21 февраля в селе Чайки Киево-Святошинского района в доме покончил жизнь самоубийством мужчина, который приехал в гости из столицы.

По информации СМИ, от огнестрельного ранения в Киевской области умер предприниматель Сергей Старицкий. Факт гибели мужчины подтвердили в Atlantic Group, где он работал гендиректором.

А брат пошибшего Юрий Воловик сообщил, что экспертиза установила, что Старицкого застрелили с трех метров.