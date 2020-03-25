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 Fitch ухудшил прогноз для украинских банков из-за распространения коронавируса

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цен на нефть, является отрицательным фактором для банков Украины и соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям.

Об этом говорится в сообщении Fitch Ratings, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Международное рейтинговое агентство изменило прогноз для банковского сектора на "негативный" для семи из восьми рынков региона – Украины, России, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси и Грузии. Для банковского сектора Узбекистана прогноз остался "стабильным".

"Степень давления на банки будет зависеть от масштабов и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальных экономик и внешнего финансирования (например, снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и бизнес-профилей отдельных банков", – отмечается в сообщении.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184225
 
 
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