 Близкие к Коломойскому нардепы зарегистрировали свои законопроекты о банках (обновлено)

Согласно информации на сайте Рады, оба альтернативных проекта №3260-2 и №3260-1 были зарегистрированы в среду, их полный текст пока отсутствует, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Оба указанных депутата входят в профильный для этого законопроекта комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а Дубинский является заместителем главы комитета.
Предполагалось, что Рада рассмотрит этот документ на внеочередном заседании в четверг, однако пока оно предварительно перенесено на субботу. Дата рассмотрения этого законопроекта комитетом пока также неизвестна.
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Как сообщалось, накануне Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона №3260, которым устанавливается запрет возвращения признанных неплатежеспособными и национализированных банков бывшим собственникам по решениям судов.
Его принятие является условием одобрения советом директоров Международного валютного фонда (МВФ) новой программы поддержки для Украин.ы
Ранее президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, в ходе которого обсудил увеличение помощи для Украины.
По данным СМИ, речь идет об увеличении кредитования Украины Международным валютным фондом с $5,5 млрд до $9,5 млрд. Финансирование может быть предоставлено по двум программам: расширенного финансирования (EFF) и быстрого финансирования из-за коронавируса (RFI).
Обе программы могут быть одобрены МВФ одновременно по ускоренной процедуре при условии принятия закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков бывшим собственникам.
Напомним, сейчас на рассмотрении судов находится ряд исков Игоря Коломойского и связанных с ним структур и лиц о признаниии противоправными решений органов власти о национализации "Приватбанка".
Кабмин еще 12 декабря 2019 зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.
В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.