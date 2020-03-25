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 Коммунальные услуги
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 Кабмин увеличил социальные нормы потребления коммунальных услуг на 50%

Кабинет министров на заседании в среду, 25 марта, принял решение увеличить на период карантина на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотведением и природным газом для готовки еды и подогрева воды.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, Кабмин ввел на период карантина дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям субсидий на период карантина, которая составит в среднем около 300 грн на семью.

В обосновании проекта решения отмечается, что на реализацию такого решение потребуется дополнительно 1,1 млрд грн, уточняет Интерфакс-Украина.

Также правительство запретило на период карантина приостанавливать предоставление жилищных субсидий.

Кроме того, Кабмин постановил обеспечить назначение субсидий на следующий период всем домохозяйствам, которые получают субсидию в текущем периоде, без соответствующих заявлений граждан.

Среди прочего, правительство постановило назначать субсидии гражданам, которые были уволены в период карантина (в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников), и зарегистрированы в службе занятости как безработные, на основании заиления о назначении субсидии и информации центров занятости об их пребывании на учете.

При этом, для расчета субсидии будет учитываться размен помощи по безработице без сумм полученной зарплаты.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184211
 
 
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Какая там социальная норма на электроенергию? 150. Стала 75.Разница в тарифе 75 копеек. Следовательно 0,75 умножаем на 75. 56 гривен экономии за свет. Щедрый подарок с барского плеча. Особенно тем, кто работу потеряет, или уже потерял.
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Ублюдки, по другому этих тварей не назовешь. Какие еще нормы? Это как ситом воду носить. Проблема в кредитах и коммуналке. Если я выйду через месяц из карантина то моему бизнесу денег никто не понесет, потому что все будут с голой задницей как и я. Но кредит и коммуналку заплати. Хоть ЕСВ отменили.
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Дбіли, напишить які норми були та якими стали. Невідомо шо, збільшене на 50% лишається невідомо чим.
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