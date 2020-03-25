 Кабмин увеличил социальные нормы потребления коммунальных услуг на 50%

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, передает БизнесЦензор.

Согласно принятому решению, Кабмин ввел на период карантина дополнительную компенсацию расходов на оплату отдельных коммунальных услуг получателям субсидий на период карантина, которая составит в среднем около 300 грн на семью.

В обосновании проекта решения отмечается, что на реализацию такого решение потребуется дополнительно 1,1 млрд грн, уточняет Интерфакс-Украина.

Также правительство запретило на период карантина приостанавливать предоставление жилищных субсидий.

Кроме того, Кабмин постановил обеспечить назначение субсидий на следующий период всем домохозяйствам, которые получают субсидию в текущем периоде, без соответствующих заявлений граждан.

Среди прочего, правительство постановило назначать субсидии гражданам, которые были уволены в период карантина (в связи с изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников), и зарегистрированы в службе занятости как безработные, на основании заиления о назначении субсидии и информации центров занятости об их пребывании на учете.

При этом, для расчета субсидии будет учитываться размен помощи по безработице без сумм полученной зарплаты.