 "Укрпошта" запустила бесплатную доставку лекарств в регионы

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, услуга доставки уже доступна во всех населенных пунктах, передает БизнесЦензор.

"В Киеве и областных центрах, где аптеки более доступны, будет действовать специальный тариф – 35 гривен, в любые другие города и села – бесплатно", – уточнили в министерстве.

Как отмечается, это стало возможным после принятия соответствующего постановления правительства о возможности для почтовых операторов доставлять лекарства в период карантина.

"Таким образом мы регулирует вопросы обеспечения населения, особенно пожилых людей, лекарственными средствами и сопутствующими товарами путем их дистанционной продажи непосредственно потребителям в условиях карантина. Этот проект "Укрпошты" является важным вкладом в обеспечение безопасности украинцев и борьбе с распространением коронавируса", – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий

По словам гендиректора "Укрпошты" Игоря Смелянского, решение позволит обеспечить доступ к лекарствам для 10 миллионов человек.

"В отдаленных уголках страны еще довольно плохая мобильная связь, сомнительный интернет, закрываются отделения банков и аптеки, если вообще когда-то были. "Укрпошта" там – чуть ли не единственная связь человека с миром. Тем более в условиях карантина, когда междугороднее транспортное сообщение ограничено и безопаснее – оставаться дома", – добавил Смелянский.

В свою очередь основатель и руководитель Сервиса поиска и доставки лекарств Liki24.com Антон Авринский отметил, что сервис работает с более чем 5 600 аптек по всей Украине, предоставляя информацию о наличии и ценах на 55 тыс. аптечных товаров.

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Планируется, что услуги бесплатной доставки лекарств через национального оператора "Укрпошта" будут доступны до конца карантина. При этом пользователи смогут получать свои посылки как в отделениях "Укрпошты", так и адресно к двери. Сроки доставки соответствуют нормам экспресс-отправлений.

Заказ на бесплатную доставку медикаментов можно оформить на сайте Сервиса Liki24.com. Для этого нужно зайти на сайт liki24.com, найти нужные лекарства, добавить их в корзину, оформить заказ и в способах доставки выбрать "Доставка из Укрпошты". С 27 марта заказ с бесплатной доставкой можно будет оформить по телефону 068 296 14 52.

Исключение составят медикаменты, требующих специального температурного режима хранения, или входящие в перечень наркотических, психотропных средств и прекурсоров, а также сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 23 марта, принял решение разрешить дистанционную торговлю лекарствами. Также разрешается организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям с соблюдением условий хранения лекарственных средств, определенных производителем во время их транспортировки.