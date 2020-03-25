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 Кабмин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду медицинских масок

Кабинет министров на заседании в среду, 25 марта, одобрил законопроект о введении криминального наказания за незаконный экспорт товаров противоэпидемического назначения.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы. За вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере – от трех до шести лет лишения свободы", – сообщил премьер.

По словам главы правительства, это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

"Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров 23 марта на внеочередном заседании принял решение временно запретить экспорт этилового спирта, ранее правительство также запретило вывоз медицинских масок и других товаров противоэпидемического назначения.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184196
 
 
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