 Кабмин предложил ввести уголовное наказание за контрабанду медицинских масок

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.

"За перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, предлагаем ввести не только существенные штрафы. За вывоз в значительном размере – максимальная санкция статьи будет предусматривать до трех лет лишения свободы. За такие же действия, совершенные повторно, группой лиц либо в крупном размере – от трех до шести лет лишения свободы", – сообщил премьер.

По словам главы правительства, это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка.

"Надеемся, Верховная Рада в ближайшие сроки поддержит нашу инициативу", – добавил Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабинет министров 23 марта на внеочередном заседании принял решение временно запретить экспорт этилового спирта, ранее правительство также запретило вывоз медицинских масок и других товаров противоэпидемического назначения.