 Кабмин продлит карантин по всей стране еще на 30 дней, – премьер

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе открытого заседания правительства.

Премьер напомнил, что по состоянию на 10 утра среды случаи заболевания COVID-19 уже выявлены в 13 областях и городе Киеве, в целом зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания.

"Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит вопрос введения чрезвычайного положения по всей территории Украины и переведения в режим чрезвычайной ситуации единой государственной системы гражданской защиты", – сказал Шмыгаль.

"Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней. Соответственно, все карантинные мероприятия планируем также продлить на 30 дней", – добавил премьер.

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Как сообщалось, 11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса.

В тот же день на заседании Кабинета министров было принято решение ввести в Украине трехнедельный карантин с 12 марта. В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), запрещаются массовые мероприятия численностью более 200 человек.

14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу, которым предусмотрены закрытие пунктов пропуска на границе и временный запрет въезда иностранцев в Украину.

16 марта Кабмин по инициативе Зеленского ужесточил карантинные меры: правительство ввело запрет на работу метро, междугородние пассажирские перевозки и массовые мероприятия с участием более 10 человек. Для наземного общественного транспорта установлен лимит в 10 пассажиров.