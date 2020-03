 Крупнейшая нефтехимическая компания и производители алкоголя начнут выпуск санитайзера

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Компания сообщила в пресс-релизе, что на новом предприятии, которое должно быть запущено около британского города Мидлсбро в течение десяти дней, будет производится 1 млн бутылок санитайзера в месяц. Второй завод планируется построить в Германии.

"Становится все яснее, что заражение через руки является одной из главных причин распространения коронавируса. INEOS является крупнейшим в Европе производителем основных веществ, входящих в состав санитайзера для рук. Мы построим две фабрики, в Великобритании и Германии, за десять дней, чтобы обеспечить достаточные поставки", - заявил глава компании Джим Рэтклифф.

Некоторые американские производители алкогольных напитков, включая Eight Oaks и Amass, ранее сообщили, что начнут выпускать дезинфицирующие средства на фоне вспышки заболевания. Как отмечает The Wall Street Journal, в США спрос на санитайзер для рук превысил предложение несколько недель назад. Владелец самого популярного в стране бренда Purell Gojo Industries Inc. сконцентрировался на поставках для медучреждений.

Власти США временно отменили для производителей алкогольных напитков обязательное получение разрешения на производство санитайзера.

Французская Pernod Ricard, один из крупнейших производителей алкогольной продукции в мире, на прошлой неделе запустила производство дезинфектора на своих заводах в США, а во Франции компания поставила 70 тыс. литров чистого спирта производителю товаров для здоровья Laboratoire Cooper.

Пивоваренный концерн AB InBev и крупнейший в мире производитель алкогольных напитков Diageo также объявили о планах по производству дезинфицирующих средств.