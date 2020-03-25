[*]Темы: Бюджет-2020 Земельная реформа Рынок электроэнергии Коронавирус и карантин Инновации в энергетике
$ 27.59 29.53
 Энергетика
  200  0
Все про:АЭС (371) Хмельнитчина (83) атомная энергетика (66)

 Хмельницкая АЭС в очередной раз перенесла запуск энергоблока №1

Хмельницкая АЭС в очередной раз перенесла срок завершения ремонта энергоблока №1, запланировав новую дату запуска на 17 апреля, свидетельствуют данные Государственной инспекции ядерного регулирования о состоянии энергоблоков АЭС Украины по состоянию на 25 марта.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В настоящее время на энергоблоке ХАЭС-1, который был отключен от энергосистемы страны на плановый ремонт в конце ноября 2018 года, длятся 487-е сутки среднего планового ремонта.

Как сообщалось, изначально пуск блока после планового ремонта был намечен на 14 августа. Однако в конце лета прошлого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе запуска на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора.

В середине декабря стало известно, что ХАЭС перенесла срок завершения ремонта до 27 января 2020 года. В конце января этого года дата была скорректирована на 6 февраля, а после – на 26 марта.

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в городе Нетишин (Хмельницкая обл.).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184174
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
COVID-19 вирус карантин Киев коронавирус нефть Польша фондовый_рынок цены
 
 
 
 
 
 вверх