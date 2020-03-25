 Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на дизтопливо и бензин А-92 на АЗС сети опустились до 23,95 грн/л, бензина марки А-95 – до 24,95 грн/л, а фирменного топлива MAXX – до 25,95 грн/л.

Также 25 марта полтавская сеть "Автотранс" (53 АЗС) опустила цены на все виды топлива на 40 копеек, а днепропетровская сеть Neftek (18 АЗС) – на 2 грн/л.

Накануне, 24 марта, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 30 копеек: А-92 – до 24,80 грн/л, А-95 – до 26,40 грн/л, дизтопливо – до 25,36 грн/л.

Также опустила цены на все светлые нефтепродукты на 30-33 коп./л сеть Chipo.

Сеть "БРСМ-Нафта" снизила цены на дизтопливо на 23 коп./л.

Также топливо подешевело в николаевской сети "Кворум" и работающей в восточных регионах сети "Автопорт" на 0,3-1 грн/л.

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Напомним, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива из-за резкой девальвации курса гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и дизтоплива в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л) – до 0,91 и 0,89 евро за литр соответственно.