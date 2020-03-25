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 Крупные сети АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо

Розничная сеть Glusco (117 АЗС) 25 марта снизила цены на все виды топлива на 1,2 грн за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цены на дизтопливо и бензин А-92 на АЗС сети опустились до 23,95 грн/л, бензина марки А-95 – до 24,95 грн/л, а фирменного топлива MAXX – до 25,95 грн/л.

Также 25 марта полтавская сеть "Автотранс" (53 АЗС) опустила цены на все виды топлива на 40 копеек, а днепропетровская сеть Neftek (18 АЗС) – на 2 грн/л.

Накануне, 24 марта, в сети Shell бензины и дизельное топливо подешевели на 30 копеек: А-92 – до 24,80 грн/л, А-95 – до 26,40 грн/л, дизтопливо – до 25,36 грн/л.

Также опустила цены на все светлые нефтепродукты на 30-33 коп./л сеть Chipo.

Сеть "БРСМ-Нафта" снизила цены на дизтопливо на 23 коп./л.

Также топливо подешевело в николаевской сети "Кворум" и работающей в восточных регионах сети "Автопорт" на 0,3-1 грн/л.

Читайте также: Оптовые цены на импортное дизтопливо в портах упали до 16 гривен за литр

Напомним, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6-9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива из-за резкой девальвации курса гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и дизтоплива в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2-7,3% (на 7 евроцентов/л) – до 0,91 и 0,89 евро за литр соответственно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184173
 
 
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Украине сейчас бы хорошо бы по низкой цене закупить нефти кучу! выгоду извлечь так сказать!
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