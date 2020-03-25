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Все про:Польша (902) Оператор ГТС (52)

 Оператор ГТС присоединился к платформе распределения мощностей между Украиной и Польшей

ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) на прошлой неделе заключил с польским оператором GSA Platform соглашение о ее использовании для распределения на аукционах мощностей в точках присоединения между Украиной и Польшей, сообщает Секретариат Энергетического сообщества (ЭС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным GSA, первый коммерческий аукцион, на котором будут распределятся годовые мощности на 2020/2021 годы, запланирован на 6 июля и будет проведен в соответствии с европейским Сетевым кодексом распределения мощности (European Network Code on Capacity Allocation Mechanisms), а также календарем аукционов ENTSOG. На будущее планируется проведение аукционов по квартальным, месячным и краткосрочным продуктам.

В сообщении Секретариата отмечается, что Украина является первой договаривающейся стороной (Contracting Party), имплементирующей европейский Сетевой кодекс распределения мощности.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал, что компания продолжает работать над внедрением европейского энергетического законодательства и усиливать интеграцию в европейский газовый рынок.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184158
 
 
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