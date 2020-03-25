 Оператор ГТС присоединился к платформе распределения мощностей между Украиной и Польшей

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным GSA, первый коммерческий аукцион, на котором будут распределятся годовые мощности на 2020/2021 годы, запланирован на 6 июля и будет проведен в соответствии с европейским Сетевым кодексом распределения мощности (European Network Code on Capacity Allocation Mechanisms), а также календарем аукционов ENTSOG. На будущее планируется проведение аукционов по квартальным, месячным и краткосрочным продуктам.

В сообщении Секретариата отмечается, что Украина является первой договаривающейся стороной (Contracting Party), имплементирующей европейский Сетевой кодекс распределения мощности.

Глава ОГТСУ Сергей Макогон на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал, что компания продолжает работать над внедрением европейского энергетического законодательства и усиливать интеграцию в европейский газовый рынок.