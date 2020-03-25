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 Кабмин сегодня введет режим чрезвычайной ситуации во всей Украине, – СМИ

Кабинет министров Украины намерен на заседании в среду ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Такое решение должно быть", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По словам собеседника, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций уже приняла соответствующее решение.

Как сообщалось, на данный момент режима чрезвычайной ситуации был введен в Киевской, Житомирской, Черновицкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях и Киеве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184144
 
 
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Для этого кабмина и их пастуха клоуна Зе мечта ЧП на пожизненно!
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