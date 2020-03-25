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 Кличко уволил директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности директора КП "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Нимас был уволен по собственному желанию. Исполняющей обязанности директора КП "Киевтранспарксервис" назначена заместитель директора по юридическим вопросам предприятия Татьяна Ларина.

"Обсудили. Вскрыли. Уволили. Было бы здорово еще уголовное расследование... Все парковки и парковочные места", - прокомментировал увольнение Нимаса советник мэра Киева Максим Бахматов в Faecbook во вторник.

"Я не борюсь с коррупцией. Нет полномочий. А выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции - могу", - добавил он в комментариях.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184136
 
 
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