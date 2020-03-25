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 lifecell считает невозможным отследить коронавирус с помощью мобильных операторов

Оператор мобильной связи компания lifecell отрицает возможность отслеживания распространения вируса среди населения Украины с помощью данных мобильных операторов из-за обезличенности абонбазы, сообщила пресс-служба оператора.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Невозможно отслеживать распространение вируса среди населения через данные мобильных операторов. Стоит напомнить, что в Украине более 90% абонентской базы является обезличенной", - подчеркивают в компании.

В то же время в lifecell отметили, что больше недели назад на запрос Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации Украины и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) оператор осуществил информационную рассылку смс-сообщений абонентам, которые вернулись из-за границы.

"Эта инициатива, насколько нам известно, была поддержана всеми мобильными операторами. Власти предоставили текст информационного сообщения и определили перечень стран, чтобы направить рассылку на те номера абонентов, которые были в роуминге в указанных странах и вернулись из них", - уточнили в компании.

Как отметили в пресс-службе оператора, lifecell совершил рассылку по запросу государственных органов исключительно собственными силами и только на собственных абонентов.

"Но по своей механике это была стандартная обезличенная информационная смс-рассылка, которую получают все абоненты, которые отправляются за границу, а затем возвращаются в Украину", - отмечают в lifecell, подчеркивая, что компания соблюдает все требования по защите данных абонентов, предусмотренные действующим законодательством.

Ранее "Киевстар" предложил предоставить Минцифры неперсонифицированные данные для выявления потенциальных очагов распространения коронавируса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184109
 
 
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Как смс отсылать и звонить со всякой хренью так они это могут, но типа отследить нет)))
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