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 В Украину эвакуировали 78 тысяч граждан из-за рубежа

78 тысяч 592 украинца вернулись в Украину при содействии дипломатических учреждений после введения карантина в странах.

Об этом сообщается на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Twitter, передает БизнесЦензор.

В то же время на карантине в разных странах мира продолжают находиться 152 украинца: в Польше - 106, в Бразилии - 16, во Вьетнаме - восемь, в Германии - семь, в Объединенных Арабских Эмиратах – три, в Молдове, Австралии и США – по два, в Катаре, Китае, на Кубе, в Нидерландах, в Румынии и в Черногории – по одному.

Как и прежде, 18 граждан Украины за рубежом проходят лечение от Covid-19: пять - в Германии, четыре - в Доминиканской Республике, по два - в Италии, Польше и в Объединенных Арабских Эмиратах, по одному - в Испании, в Нидерландах и на Сейшельских островах. Тем временем выздоровели от болезни уже шесть украинцев: четверо - в Японии и по одному - в Италии и в Польше.

Как сообщалось, трое гражданок Украины умерли от коронавирусной инфекции Covid-19 в Италии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3184104
 
 
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