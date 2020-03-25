 Трамп планирует отменить карантин в США через три недели

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

"Я был бы очень рад, если бы мы открыли страну, и все бы вновь начало работать к Пасхе", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Католическая и протестантская церкви в этом году будут отмечать Пасху 12 апреля, но, как поспешили уточнить в Белом доме, президент Трамп планирует объявить об отмене карантинных запретов еще до этой даты.

"В это время все церкви по всей стране будут заполнены людьми, и я считаю, что это будет прекрасное время", - сообщил он, добавив, что каждый год в США от простуды и гриппа умирают "тысячи людей".

"Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну, - сказал президент США. - Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема, и, по моему мнению, еще больше людей умрет, если мы позволим всему этому продолжаться".

Специалисты, между тем, считают, что пик кризиса в Соединенных Штатах еще не наступил, и рекомендуют все более жесткие меры социальной изоляции.